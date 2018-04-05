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В Пензе робот провел на свинье операцию по удалению миомы матки (видео)

5 апреля в 20:03 102 просмотра
, которую прооперировал робот, впервые показали журналистам. Сейчас она находится в пензенском аграрном университете. Там животное находится под постоянным наблюдением специалистов. Сейчас. Ученые собираются провести более подробное исследование состояния здоровья свиньи, а к концу лета от Розы ждут уже потомства.

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Свинью по кличке Роза, которую прооперировал робот, впервые показали журналистам. Сейчас она находится в пензенском аграрном университете. Там животное находится под постоянным наблюдением специалистов. Сейчас. Ученые собираются провести более подробное исследование состояния здоровья свиньи, а к концу лета от Розы ждут уже потомства.

Роза растет в тепличных условиях. Всего месяц назад свинка перенесла операцию по удалению миомы матки. Вместо хирурга пациентку оперировал робот. Тогда из-за нарушения репродуктивной функции ее могли отправить на убой, ведь по планам животноводов продолжение рода было ее предназначением.

Студент Андрей Васильев ежедневно общается с уникальной свинкой, кормит ее комбикормом с вареными яйцами, участвует во всех взвешиваниях.

«Она чувствует себя все лучше и лучше с каждым днем, проявляет большую активность, хорошо кушает, спит, игривая, любит принимать новых людей, не боится их», — рассказал он.

В аграрный университет для уникального хирургического опыта свинку отдали из хозяйства в Колышлейском районе. Туда же из пензенского центра доклинических исследований, где и прошла уникальная операция, Розу вернули на второй день. Тогда она весила около 70 килограмм, сейчас — 77.

«Возможно, эти роботы в дальнейшем будут использоваться в сельском хозяйстве для проведения ветеринарных операций на животных. Свинья в этом случае являлась моделью», — сказал проректор по научно-исследовательской работе Пензенского аграрного университета Алексей Носов.

Состояние здоровья свинки ученые более подробно изучат в конце апреля — начале мая. После этого Роза станет мамой, педагоги и студенты подсчитали, что первые поросята появятся в конце лета.

«Планируется, что в мае мы проведем ее искусственное оплодотворение. И через три месяца, три недели и три дня, надеемся, что Роза принесет первое потомство», — рассказала заведующая лабораторией Пензенского аграрного университета Елена Здоровьева.

Самый тяжелый период восстановления позади. Как и за другими показателями, за уровнем сахара, то есть гемоглобина у Розы, пристально следят студенты и преподаватели. В завершении прогулки заслуженное угощение — кусочек сахара, сообщает телеканал «Экспресс».


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