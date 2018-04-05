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В пензенском драмтеатре покажут спектакль «Золото. Любовь. Революция» (видео)

5 апреля в 20:16 56 просмотров
«Золото. Любовь. Революция» (16+) создана по произведению Юрия Полякова «Золото Партии». Режиссером спектакля стал пятикурсник ГИТИСа Кирилл Заборихин. Авторы подчеркивают современный подход к постановке. Ее события начинаются за несколько дней до Октябрьской революции, но основное действо развивается в наше время.

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В пензенском драматическом театре готовятся к премьере. Постановка «Золото. Любовь. Революция» (16+) создана по произведению Юрия Полякова «Золото Партии». Режиссером спектакля стал пятикурсник ГИТИСа Кирилл Заборихин. Авторы подчеркивают современный подход к постановке. Ее события начинаются за несколько дней до Октябрьской революции, но основное действо развивается в наше время.

«Почти комедия», — так обозначают жанр постановщики. В ней найдется место любви, золоту и революции. Несмотря на бурные событии, главные перемены — внутренние. Два героя и конфликт поколений: бездуховного и материального младшего, его воплощение — это сын, банкир Марлен Петрович, и старшего поколения, которое пытается донести правду, направить на другой, честный путь жизни. Его глашатаем становится отец, пенсионер Петр Лукич. Именно из этого взаимодействия рождаются перемены.

Большое количество эпизодических и ярких персонажей — тоже одна из особенностей пьесы. Среди них — майор, коллектор, Мисс Тамбов, и, конечно, в этой галерее характеров мы находим революционеров.

«Мой персонаж — Чегеваров, революционер, довольно смелый, мне кажется, что он борется за что-то свое», — отметил актер Пензенского драматического театра им. Луначарского Артем Тихомиров.

Первые постановки молодого режиссера Кирилла Заборихина прошли на московской, рыбинской и тамбовской сценах. А вот в Пензе — это своего рода дебют. Впрочем, пензенский зритель уже мог видеть его небольшую работу — эскиз по пьесе Арбузова, в рамках мастерской на прошедшем фестивале «МаскерадЪ». Постановщик обещает, что революция будет в названии, в жизни героев, но не на сцене.

«Сегодня столько всего в театре можно придумать. Не буду брать на себя ответственность сделать революцию на сцене, но мы попытаемся, это современно. Мы взяли брехтовский способ существования на сцене, то есть немножко нарисованный, захотелось чуть-чуть в эту сторону пойти, чтобы история развернулась гуще», — сказал режиссер спектакля «Золото. Любовь. Революция» Кирилл Заборихин.

Над сценой будут подвешены экраны, на которых будет транслироваться текст стихотворений. Сцена подчеркнуто останется сценой, на которую зритель, как всегда посмотрит со стороны, почти не заметив, как внутри него самого за несколько часов произойдет своя революция, сообщает телеканал «Экспресс».


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