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В Пензе планируют реализовать проект «Этнокрай» (видео)

5 апреля в 20:18 48 просмотров
, которые приедут в регион, выпущена «бесценная карта». Она должна стать незаменимым помощником в знакомстве с местными достопримечательностями.

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В дни проведения Чемпиона мира по футболу в Пензенской области ожидается наплыв туристов. Для гостей, которые приедут в регион, выпущена «бесценная карта». Она должна стать незаменимым помощником в знакомстве с местными достопримечательностями.

Туристы, приехавшие в Пензу, смогут воспользоваться «бесценными картами». Они будут лежать в каждом номере местных гостиниц. На карте будут указаны подробные маршруты, позволяющие ознакомиться с городскими достопримечательностями. Презентация туристического издания прошла в областном министерстве культуры и туризма.

«Все приезжающие уже с порога гостиницы смогут многое узнать о Пензенской области. Конечно, хочется, чтобы раздаточного материала было как можно больше. Хотелось бы, чтобы в каждом номере было то, что турист может непросто посмотреть, но и взять с собой на память», — сказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Как отметили собравшиеся, в 2017 году, по сравнению с 2016-м, поток туристов в регион вырос почти в три раза. Заметно увеличилось и финансирование туристической отрасли. В ближайшее время для привлечения еще большего количества гостей в регионе планируют реализовать проект «Этнокрай». Это целый комплекс, где посетителей будут знакомить с особенностями национальной культуры народов, проживающих в Пензенской области.

«Выбрана площадка на 9000 гектар земли. Мы ездили в «Этномир» Калужской области и уже создали рабочую группу. Мы не только будем кормить, но еще и показывать русскую, мордовскую и татарскую культуры», — рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Помимо раздачи печатных справочников и карт, в гостиницах планируют транслировать видовые ролики. Также разработана сувенирная продукция с символикой региона, сообщает телеканал «Экспресс».


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