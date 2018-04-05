В Пензе раскрыли дело о массовых инсценировках ДТП (видео)

Три миллиона рублей — на всех, пять лет заключения — каждому. В следственном комитете совместно с сотрудниками уголовного розыска раскрыли мошенническую схему в сфере автострахования. Сейчас самые активные участники преступной группы задержаны. Следствие продолжается.

30-летний житель Пензы разработал хитроумную схему, как заработать на дорожно-транспортных происшествиях. Главное, чтобы авария была не всерьез, а виновный в ДТП, потерпевший и автоюрист были свои люди. К махинациям он привлек родственников и знакомых. Однако в скором времени службы безопасности страховых компаний, заметив участие в целом ряде ДТП одних и тех же людей, обратились в полицию.

«В ходе анализа ситуации с автострахованием, сложившейся на территории Пензенской области, и информации о лицах, которые регулярно становятся участниками ДТП. Сотрудники полиции установили людей, которые фигурировали в десятках подозрительных аварий в отдаленных селах или в Пензе, днем или ночью», — прокомментировала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

В оперативную разработку попали не только те, кто сидел за рулем. В числе задержанных оказались два судебных пристава, один инспектор дорожно-патрульной службы и несколько экспертов, которые оформляли документы о стоимости ремонта автомобилей после каждого ДТП.

«Впоследствии обвиняемые, используя формальный осмотр поврежденных транспортных средств, проведенный организацией под названием «Региональный экспертный центр», а также подготовленные отчеты о стоимости восстановительного ремонта, подавали пакет документов в страховую компанию для получения выплат», — пояснила помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по связям со СМИ Татьяна Махницкая.

Чтобы выжать из страховых фирм максимум, в качестве машин для битья мошенники выбирали дорогие иномарки, BMW, Audi, Mercedes. Виновниками аварий делали, наоборот, простые отечественные легковушки. За все 27 инсценированных происшествий на дорогах они получили от страховых компаний более трех миллионов рублей. Группе предъявлено обвинение в мошенничестве. Каждому из участников грозит до пяти лет лишения свободы. Пока по делу проходят восемь человек, сообщает телеканал «Экспресс».