Организации обяжут тестировать пожарную сигнализацию ежеквартально

Росстандарт обяжет руководителей организаций в РФ ежеквартально проводить тестирование пожарной сигнализации. Соответствующий ГОСТ вступит в силу с 1 мая.

Как пишут «Известия», национальный стандарт «Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений» также предписывает собственникам один раз в полгода проводить проверку противодымной защиты, тушения и противопожарного водопровода.

Отказ от проведения испытаний будет причислен к нарушению правил противопожарной безопасности по КоАП, для юрлиц это грозит штрафом до 200 тыс. рублей.

В случае пожара и причинения тяжкого вреда здоровью человека или его смерти сумма взыскания может достичь 1 млн рублей. Также закон предусматривает административное приостановление деятельности организации на срок до 90 суток.