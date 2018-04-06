В Пензе презентовали «Бесценную карту»

Участников презентации приветствовал заместитель председателя правительства области Олег Ягов.
«Наша общая задача — сделать так, чтобы в каждой гостинице турист мог получить всю информацию о культуре и традициях Пензенской области», — сказал он.
Карта бесплатная и будет раздаваться туристам в гостиницах. Это проект регионального минкульта в рамках государственно-частного партнерства, сообщает пресс-центр облправительства.
В результате реализации проекта министерство культуры и туризма области передаст 1000 экземпляров карты предприятиям туристической отрасли.