Мемориал в поселке Монтажный планируют благоустроить

Глава администрации города осмотрел территоию мемориала и поручил своему заму Магомеду Агамагомедову разработать концепцию развития объекта. В нее планируется включить восстановление пешеходных дорожек, приведение в порядок зеленой зоны с вырубкой кустарников и сухостоя, созданием мест «военного привала» для посетителей, установкой информационных стендов, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«В городе многое сделано для того, чтобы сохранить память о пензенцах, участвовавших в Великой Отечественной войне. Это наш долг и святая обязанность», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Также мэр отметил, что в преддверии Дня Победы особенно важно, продолжая традицию создания и развития памятных мест по примеру сквера Бессмертного полка, дать жизнь еще одному значимому месту, с которого пензенцы отправлялись на фронт.