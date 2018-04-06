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Мемориал в поселке Монтажный планируют благоустроить

6 апреля в 09:42 332 просмотра
«Здесь формировались воинские части, направляющиеся на фронт» в поселке Монтажный.

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Мэр Пензы Виктор Кувайцев посетил мемориал «Здесь формировались воинские части, направляющиеся на фронт» в поселке Монтажный.

Глава администрации города осмотрел территоию мемориала и поручил своему заму Магомеду Агамагомедову разработать концепцию развития объекта. В нее планируется включить восстановление пешеходных дорожек, приведение в порядок зеленой зоны с вырубкой кустарников и сухостоя, созданием мест «военного привала» для посетителей, установкой информационных стендов, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«В городе многое сделано для того, чтобы сохранить память о пензенцах, участвовавших в Великой Отечественной войне. Это наш долг и святая обязанность», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Также мэр отметил, что в преддверии Дня Победы особенно важно, продолжая традицию создания и развития памятных мест по примеру сквера Бессмертного полка, дать жизнь еще одному значимому месту, с которого пензенцы отправлялись на фронт.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_poruchil_podgotovit_kontseptsiyu_blagoustroystva_memoriala_v_poselke_montazhnyy/

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