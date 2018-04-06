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В Пензе осудили 19 распространителей крупной партии наркотиков

6 апреля в 09:58 346 просмотров

В Пензе осудили организованную группу из 19 человек за распространение наркотиков в крупном и особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, с июля 2016 года по 27 февраля 2017 года организованная группа из 19 молодых людей от 19 до 35 лет получали от руководителей сообщения с информацией о местах расположения оптовых тайников с наркотиками. Они забирали их и переделывали в более мелкие партии для распространения на территории Пензы, Кузнецка, Саранска. За свою деятельность злоумышленники получали оплату от организаторов преступной группы.

Полицейские задержали «работников» и изъяли у них семь килограммов наркотиков.

Помимо этого, двое приятелей из этой группы совместно с ранее судимым 44-летним жителем Заречного украли имущество предпринимателя из магазина в селе Чемодановка более чем на 21 тысячу рублей.

В результате наркосбытчикам назначили от трех до восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режима, а мужчина, который совершил кражу, отправится в колонию строгого режима на полтора года.

Не согласившись с приговором, четверо осужденных подали апелляцию, которая осталась без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.


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