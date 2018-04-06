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Российский пищевой экспорт вырос на 21,1%

6 апреля в 10:17 264 просмотра
, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщают «Известия» со ссылкой на Минсельхоз.

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Экспорт продуктов питания и сельхозсырья подскочил в прошлом году на 21,1% — до 20,7 млрд долларов, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщают «Известия» со ссылкой на Минсельхоз.

Отмечается, что треть вывезенных за рубеж продовольственных товаров пришлась на зерно и продукцию мукомольно-крупяной промышленности.

Основными покупателями российских продтоваров в 2017 году оказались страны дальнего зарубежья: Египет, Турция, Китай, Южная Корея. На их долю пришлось 75% всей стоимости вывезенных товаров — 15,9 млрд долларов.

Как отмечают эксперты, отечественная система поддержки экспорта сейчас проходит стадию активного становления. Так, в среднесрочной перспективе вывоз российских товаров может увеличиться в 1,5 раза — до 30 млрд долларов. Примерно такой объем продукции сейчас вывозит за рубеж Канада.


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