Российский пищевой экспорт вырос на 21,1%

Экспорт продуктов питания и сельхозсырья подскочил в прошлом году на 21,1% — до 20,7 млрд долларов, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщают « Известия » со ссылкой на Минсельхоз.

Отмечается, что треть вывезенных за рубеж продовольственных товаров пришлась на зерно и продукцию мукомольно-крупяной промышленности.

Основными покупателями российских продтоваров в 2017 году оказались страны дальнего зарубежья: Египет, Турция, Китай, Южная Корея. На их долю пришлось 75% всей стоимости вывезенных товаров — 15,9 млрд долларов.

Как отмечают эксперты, отечественная система поддержки экспорта сейчас проходит стадию активного становления. Так, в среднесрочной перспективе вывоз российских товаров может увеличиться в 1,5 раза — до 30 млрд долларов. Примерно такой объем продукции сейчас вывозит за рубеж Канада.