Telegram могут закрыть? Роскомнадзор подал в суд на мессенджер

Роскомнадзор подал иск на компанию Telegram за непредоставление ответа в установленный срок по ключам для дешифровки сообщений пользователей, сообщает ТАСС.

«На основании ст. 15.4 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Роскомнадзором в пятницу, 6 апреля, подано исковое заявление в Таганский районный суд Москвы с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership», — пояснили в пресс-службе Роскомнадзора.

В ведомстве уточнили, что иск подан в связи с выявлением ФСБ России неисполнения компанией Telegram Messenger Limited Liability Partnership обязанностей организатора распространения информации, установленных законодательством.