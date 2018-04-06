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Две школьницы из Пензы смогут поступить в любой вуз страны без конкурса

6 апреля в 11:23 274 просмотра
, которая проходила в Казани.

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Две пензенские школьницы приняли участие во всероссийской олимпиаде по литературе, которая проходила в Казани.

Ученицы гимназии № 44 и финансово-экономического лицея № 29 стали победительницами всероссийской олимпиады по литературе. Заключительный этап испытания проходил в Казани с 31 марта по 6 апреля.

Это первая победа Пензенской области на заключительном этапе всероссийской олимпиады в 2018 году.

Школьницы получат по 100 баллов по этому предмету и смогут поступить в любой профильный вуз страны вне конкурса. Кроме того, за высокий результат им также вручат премию президента — 60 тысяч рублей, сообщает пресс-центр регионального правительства.


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