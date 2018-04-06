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Олег Трошин ушел с поста руководителя областного СУ СКР

6 апреля в 12:37 156 просмотров

6 апреля генерал-лейтенант юстиции Олег Трошин ушел с поста руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Пензенской области.

Как пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР, указ об освобождении от должности подписал президент Владимир Путин.

«Мною принято решение оставить службу в органах Следственного комитета Российской Федерации в связи с истечением срока полномочий, установленных законом. Я выражаю глубокую благодарность и признательность руководству региона, прокуратуры, суда, силовых и правоохранительных ведомств, всем тем, с кем мы смогли достичь высоких результатов служебной деятельности.

Убежден, что вы и впредь будете достигать значимых результатов в интересах родной области, вносить вклад в решение масштабных задач, стоящих перед страной, а коллектив следственного управления по Пензенской области удержит свои лидирующие позиции в организации следственной работы.

Желаю вам успешной реализации намеченных планов и всего наилучшего!» — сказал Олег Трошин.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/news/item/1215802/

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