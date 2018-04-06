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В Пензенской области распределили деньги на повышение зарплат бюджетников

6 апреля в 14:23 352 просмотра

И.о. губернатора Пензенской области Николай Симонов подписал постановление о распределении субсидий на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы на 2018 год. Всего из бюджета региона на эти цели выделено 866 616 400 рублей.

Согласно постановлению, опубликованному на сайте облправительства, деньги будут распределены следующим образом: 483 244 200 рублей направят на доведение зарплаты работников муниципальных учреждений культуры до среднемесячного дохода от трудовой деятельности по региону, 224 879 300 рублей — работников дополнительного образования к средней заработной плате учителей, 158 492 900 рублей — работников муниципальных учреждений до минимального размера оплаты труда.

Большая часть денег будет выделена Пензе — 172 607 200 рублей. О распределении субсидий по районам и сельсоветам можно узнать здесь.


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