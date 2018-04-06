В Пензенской области распределили деньги на повышение зарплат бюджетников

Согласно постановлению, опубликованному на сайте облправительства, деньги будут распределены следующим образом: 483 244 200 рублей направят на доведение зарплаты работников муниципальных учреждений культуры до среднемесячного дохода от трудовой деятельности по региону, 224 879 300 рублей — работников дополнительного образования к средней заработной плате учителей, 158 492 900 рублей — работников муниципальных учреждений до минимального размера оплаты труда.
Большая часть денег будет выделена Пензе — 172 607 200 рублей. О распределении субсидий по районам и сельсоветам можно узнать здесь.