В Пензе детские врачи практикуют новые методы хирургической помощи

Специалисты освоили передовые методики благодаря сотрудничеству с кафедрой детской хирургии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Москвы, сообщает пресс-центр облправительства.

При непосредственном участии заведующего кафедрой двум новорожденным провели сложнейшие операции.

Новые условия, в которых работают детские врачи, соответствуют самым высоким требованиям оснащенности. Операционные имеют новейшее оборудование, инструментарий, эндоскопическую аппаратуру для проведения лапароскопии и торакоскопии малышам. При проведении манипуляций используется шовный материал, в том числе — с заданным сроком рассасывания нитей.

Следующая технология, которую будут осваивать пензенские врачи под руководством профессора, — внедрение торакоскопических операций новорожденным детям.