В Городе Спутнике прошел турнир детской лиги плавания «Поволжье» (видео)

Состязания проходили во дворце водного спорта «Дельфин», побороться за медали приехали около 700 юных спортсменов из более чем 40 городов России. Первенство проходило в течение трех дней.
«Руководитель лиги плавания «Поволжье» Дмитрий Беляков впервые в Пензе, а может, и в России создал систему постоянных соревнований. К нам едет очень много участников со всех субъектов РФ. В Спутнике делают все, чтобы спорт развивался. Например, построили такой замечательный бассейн», — отметил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.
«У вас очень красивый район, много ярких домов. И кстати, не в каждом городе есть 50-метровый бассейн, например, у нас, в Липецке, построили только 25-метровый. Приходите в свой бассейн почаще, занимайтесь плаванием!» — подчеркнул участник турнира из Липецка Артем Макушин.
Кульминацией соревнований стал большой праздник в честь участников и победителей первенства на набережной Спутника. Организаторы устроили для гостей концерт и дискотеку.
«Город Спутник — уникальная площадка для проведения подобных соревнований, а «Дельфин», по-моему, лучший бассейн в Пензе. Огромное спасибо компании «Термодом», что создает условия для развития детского спорта», — подчеркнул председатель правления лиги плавания «Поволжье» Дмитрий Беляков.
На празднике участникам раздавали мороженое и кашу из полевой кухни. Среди тренеров состоялся розыгрыш, где главным призом был велосипед. Его получил тренер команды из Чапаевска Владимир Рыбаков.
«Я очень рад! Это самый крупный приз, который я когда-либо выигрывал. Обещаю, что буду ездить на этом велосипеде сам и давать покататься сыну», — поделился он.
По традиции, праздник на набережной завершился красочным салютом.
Спортсмены из разных уголков страны уже разъехались по своим городам, увозя впечатления о ярком, солнечном, как они сами называли Спутник, городе. Многие обещали вернуться сюда в следующем году. Всех пензенцев тоже приглашают в Спутник, уже в эти выходные там будут отмечать самый главный христианский праздник — Воскресение Христово.
Подробная информация об этом и других мероприятиях, которые будут проходить в Спутнике, — на сайте penza-sputnik.ru, в разделе «Афиша».
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В Городе Спутнике прошел турнир детской лиги плавания «Поволжье» (видео)
В Городе Спутнике состоялись соревнования детской лиги плавания «Поволжье». По традиции, ежегодное первенство на призы Героя России, летчика-космонавта, почетного гражданина Пензы Александра Самокутяева было приурочено ко Дню космонавтики.
Состязания проходили во дворце водного спорта «Дельфин», побороться за медали приехали около 700 юных спортсменов из более чем 40 городов России. Первенство проходило в течение трех дней.