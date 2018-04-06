Делаем из яиц мультгероев вместе с ребенком. Мастер-класс
«Концертник». В «Захвате» мы давали людям свободу выражения. Интервью с А. Грушкиным
Рецензия на книгу «Человек, рисующий синие круги»
Онлайн-брифинг на тему: «Диспансеризация по полису ОМС»
Вам будет интересно
Наши новости
Ученые изобрели устройство, которое читает мысли
Человек вместе с пищей ест пластик — ученые
Минэнерго сделало прогноз по ценам на бензин
«Animal ДжаZ» выступит на РЕН ТВ
Telegram могут закрыть? Роскомнадзор подал в суд на мессенджер
Российский пищевой экспорт вырос на 21,1%
Организации обяжут тестировать пожарную сигнализацию ежеквартально
Вологодское МЧС переведено в режим повышенной готовности
В Саратове из-за паводка приостанавливает работу миграционный центр
В России на 13,9% выросли продажи легковых автомобилей

Павел Дегтярь может покинуть пост главврача Ульяновской областной больницы

6 апреля в 15:06 328 просмотров
, ныне возглавляющий Ульновскую областную клиническую больницу, может лишиться своего поста.

" data-title="Павел Дегтярь может покинуть пост главврача Ульяновской областной больницы — Пенза-пресс, рунет за день">

Бывший замминистра минздравсоцразвития Пензенской области Павел Дегтярь, ныне возглавляющий Ульновскую областную клиническую больницу, может лишиться своего поста.

«6 лет поработал в Ульяновском здравоохранении, делал это честно и для людей. Если нужно уйти в отставку, то уйду. Глава региона Сергей Морозов — мудрый человек, он знает, что говорит и делает! Надеюсь, моя отставка обратит внимание на проблемы отрасли! Спасибо всем за поддержку!» — написал он в Facebook.

Ульяновские СМИ называют различные версии возможного увольнения Павла Дегтяря. В настоящее время он находится в отпуске, пишет mosaica.ru.

Ранее стало известно о том, что глава Ульяновской области Сергей Морозов потребовал увольнения главврача ЦК МСЧ Владимира Демина. В возглавляемом им учреждении 15 марта при оперировании 27-летней девушки использовали формалин вместо физраствора. Пациентка скончалась, отмечает ulgrad.ru.

Фотография: скриншот https://www.youtube.com/watch?v=jekEzQyPGSU

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...