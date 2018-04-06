Павел Дегтярь может покинуть пост главврача Ульяновской областной больницы

«6 лет поработал в Ульяновском здравоохранении, делал это честно и для людей. Если нужно уйти в отставку, то уйду. Глава региона Сергей Морозов — мудрый человек, он знает, что говорит и делает! Надеюсь, моя отставка обратит внимание на проблемы отрасли! Спасибо всем за поддержку!» — написал он в Facebook.

Ульяновские СМИ называют различные версии возможного увольнения Павла Дегтяря. В настоящее время он находится в отпуске, пишет mosaica.ru.

Ранее стало известно о том, что глава Ульяновской области Сергей Морозов потребовал увольнения главврача ЦК МСЧ Владимира Демина. В возглавляемом им учреждении 15 марта при оперировании 27-летней девушки использовали формалин вместо физраствора. Пациентка скончалась, отмечает ulgrad.ru.