Эдинбургские ученые обнаружили, что во время приема пищи человек съедает более ста частиц микропластика. За год в организме оказываются около 68 400 опасных пластиковых волокон. Об этом сообщает телеканал « 360 » со ссылкой на phys.org.

Исследователи заявили, что вредные частицы пластика выделяются прежде всего мебелью, тканями, бытовыми приборами. Такие частицы вместе с пылью оказываются в тарелках с едой.

Шотландские ученые провели эксперимент, в ходе которого поставили в жилых помещениях чашки Петри со специальными пылевыми ловушками. Оборудование поместили рядом с тарелками. Уже за двадцать минут в чашках оказались 14 кусочков пластика.

Также ученые проверили, сколько микропластика содержится в мидиях. Считается, что эти моллюски наиболее опасны для употребления из-за загрязнения океанов пластиковыми отходами. Но в одной мидии обнаружили не более двух пластиковых частиц.