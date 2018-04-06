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Человек вместе с пищей ест пластик — ученые

6 апреля в 15:29 208 просмотров
, что во время приема пищи человек съедает более ста частиц микропластика. За год в организме оказываются около 68 400 опасных пластиковых волокон. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на phys.org.

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Эдинбургские ученые обнаружили, что во время приема пищи человек съедает более ста частиц микропластика. За год в организме оказываются около 68 400 опасных пластиковых волокон. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на phys.org.

Исследователи заявили, что вредные частицы пластика выделяются прежде всего мебелью, тканями, бытовыми приборами. Такие частицы вместе с пылью оказываются в тарелках с едой.

Шотландские ученые провели эксперимент, в ходе которого поставили в жилых помещениях чашки Петри со специальными пылевыми ловушками. Оборудование поместили рядом с тарелками. Уже за двадцать минут в чашках оказались 14 кусочков пластика.

Также ученые проверили, сколько микропластика содержится в мидиях. Считается, что эти моллюски наиболее опасны для употребления из-за загрязнения океанов пластиковыми отходами. Но в одной мидии обнаружили не более двух пластиковых частиц.


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