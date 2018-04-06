Исследователи заявили, что вредные частицы пластика выделяются прежде всего мебелью, тканями, бытовыми приборами. Такие частицы вместе с пылью оказываются в тарелках с едой.
Шотландские ученые провели эксперимент, в ходе которого поставили в жилых помещениях чашки Петри со специальными пылевыми ловушками. Оборудование поместили рядом с тарелками. Уже за двадцать минут в чашках оказались 14 кусочков пластика.
Также ученые проверили, сколько микропластика содержится в мидиях. Считается, что эти моллюски наиболее опасны для употребления из-за загрязнения океанов пластиковыми отходами. Но в одной мидии обнаружили не более двух пластиковых частиц.