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В бассейне Малой Сердобы не соблюдали правила пожарной безопасности

6 апреля в 15:51 196 просмотров
«Волна», который находится при многопрофильном лицее села Малая Сердоба Пензенской области, не соблюдались требования пожарной безопасности.

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В помещении плавательного бассейна «Волна», который находится при многопрофильном лицее села Малая Сердоба Пензенской области, не соблюдались требования пожарной безопасности.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в здании все двери эвакуационных выходов заперты изнутри на ключ. Также на пути эвакуации применяются покрытия, которые надежно не прикреплены к полу. Двери эвакуационных выходов из помещений заблокированы упавшим с крыши снегом и льдом. Под лестницей хранятся горючие материалы. Во всех пожарных шкафах рукава не присоединены к стволам и кранам.

В результате в отношении руководителя учреждения возбудили дело об административном правонарушении, директору многопрофильного лицея внесли представление об устранении нарушений.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.


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