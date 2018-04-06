В бассейне Малой Сердобы не соблюдали правила пожарной безопасности

В помещении плавательного бассейна «Волна», который находится при многопрофильном лицее села Малая Сердоба Пензенской области, не соблюдались требования пожарной безопасности.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в здании все двери эвакуационных выходов заперты изнутри на ключ. Также на пути эвакуации применяются покрытия, которые надежно не прикреплены к полу. Двери эвакуационных выходов из помещений заблокированы упавшим с крыши снегом и льдом. Под лестницей хранятся горючие материалы. Во всех пожарных шкафах рукава не присоединены к стволам и кранам.

В результате в отношении руководителя учреждения возбудили дело об административном правонарушении, директору многопрофильного лицея внесли представление об устранении нарушений.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.