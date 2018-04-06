И. о. руководителя пензенского СУ СКР стал Владимир Фомин

Стало известно, кто будет исполнять обязанности руководителя СУ СКР по Пензенской области.

На данный момент ведомство возглавляет полковник юстиции Владимир Фомин, сообщила старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Напомним, 6 апреля генерал-лейтенант юстиции Олег Трошин ушел с поста руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Пензенской области. Указ об освобождении от должности подписал президент Владимир Путин.

Владимир Владимирович Фомин родился в 1981 году. В 2003 году с отличием окончил следственный факультет Академии Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Работал в органах прокуратуры. С 2007 года — руководитель отдела процессуального контроля следственного управления при прокуратуре Российской Федерации по Пензенской области.

В 2011 году возглавил отдел процессуального контроля следственного управления Следственного комитета РФ по Пензенской области.

Награжден медалью «За безупречную службу» III степени.