И. о. руководителя пензенского СУ СКР стал Владимир Фомин

На данный момент ведомство возглавляет полковник юстиции Владимир Фомин, сообщила старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.
Напомним, 6 апреля генерал-лейтенант юстиции Олег Трошин ушел с поста руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Пензенской области. Указ об освобождении от должности подписал президент Владимир Путин.
Владимир Владимирович Фомин родился в 1981 году. В 2003 году с отличием окончил следственный факультет Академии Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Работал в органах прокуратуры. С 2007 года — руководитель отдела процессуального контроля следственного управления при прокуратуре Российской Федерации по Пензенской области.
В 2011 году возглавил отдел процессуального контроля следственного управления Следственного комитета РФ по Пензенской области.
Награжден медалью «За безупречную службу» III степени.