Ученые изобрели устройство, которое читает мысли

Ученые создали девайс, понимающий человеческие мысли с точностью выше 90%. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на CNet.

Специалисты Массачусетского технологического института представили прототип устройства AlterEgo, умеющего читать мысли.

Отмечается, что принцип работы устройства основан на костной проводимости сигналов мозга. Для использования AlterEgo нужно надеть девайс на голову, закрепив за ухом и на подбородке. Датчики буду собирать информацию, поступающую от головного мозга, обрабатывать и выполнять команды. Например, если подумать «Который час?», то устройство сообщит точное время. Девайс умеет выполнять и другие базовые команды — буквально понимать мысли, преобразовывать в запрос и реагировать.

Ученые предположили, что устройство в будущем сможет стать альтернативой смартфонов и прочих умных гаджетов.