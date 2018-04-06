Андрей Рощектаев возглавил липецкий молпарламент

Ранее парламент возглавлял Максим Беляков, он досрочно сложил полномочия, сообщает lipetsktime.ru.

Андрей Рощектаев был заместителем председателя молпарламента. Ему 28 лет, имеет высшее юридическое образование. Работает в аппарате регионального заксобрания.

«Нам поступило предложение от депутатов Липецкого облсовета совместно выезжать с ними на приемы. Они принимают граждан, мы будем принимать молодых людей. Так как мы являемся проводником между государственной властью и молодыми людьми, будем передавать обобщенный опыт и те идеи, которые молодые люди выдвигают», — поставил задачу он на сессии.