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Андрей Рощектаев возглавил липецкий молпарламент

6 апреля в 17:08 248 просмотров

На сессии Молодежного парламента Липецкой области избрали нового председателя. Им стал Андрей Рощектаев.

Ранее парламент возглавлял Максим Беляков, он досрочно сложил полномочия, сообщает lipetsktime.ru.

Андрей Рощектаев был заместителем председателя молпарламента. Ему 28 лет, имеет высшее юридическое образование. Работает в аппарате регионального заксобрания.

«Нам поступило предложение от депутатов Липецкого облсовета совместно выезжать с ними на приемы. Они принимают граждан, мы будем принимать молодых людей. Так как мы являемся проводником между государственной властью и молодыми людьми, будем передавать обобщенный опыт и те идеи, которые молодые люди выдвигают», — поставил задачу он на сессии.


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