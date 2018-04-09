Чем Пенза отличается от Перми? Ценами!

Шутка про то, что Пензу часто путают с Пермью, широко известна. А на сколько отличается жизнь в этих городах? Проще всего это увидеть по ценам на продукты.

За основу мы взяли данные Росстата за февраль 2018 года. Цены мы сравнивали на мясную и рыбную продукцию, овощи, фрукты, крупы, сахар, мучные изделия и др.

Выяснилось, что по большей части наименований цены в Пензе — ниже. Например, почти в два раза дешевле орехи, значительно меньше придется потратить пензенцам денег на шоколад, гречку, сырокопченую колбасу. При этом красная икра в Пензе дороже, так же как и молоко [пастеризованное молоко 2,5−3%], сыр.

Однако стоит при этом учитывать, что по данным zarplatyinfo.ru, зарплаты в Перми повыше, чем в Пензе — 24 800 против 20 900 рублей.