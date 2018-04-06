Делаем из яиц мультгероев вместе с ребенком. Мастер-класс
Печем пасхальные куличи. Мастер-класс
Рецензия на книгу «Человек, рисующий синие круги»
Онлайн-брифинг на тему: «Диспансеризация по полису ОМС»
Вам будет интересно
Наши новости
Экс-замглавы администрации Тамалы помог парню избежать судебного наказания
В Пензенской области мужчина пытался расплатиться за водку «дублями»
В Пензе осудили 19 участников крупной наркогруппы
В Пензе раскрыли дело о массовых инсценировках ДТП
Пензенец закопал тело убитого друга у реки
Армия кредиторов ищет «злостного» должника из Пензы
В Лопатинском районе на депутата завели дело по трем статьям
В Пензе совершено нападение на бригаду «скорой»
В Пензе ОПГ заработало на инсценировке аварий 3 млн рублей
Зареченец погиб из-за ссоры с любимой

Пензенский оборотень в погонах обещал порвать протокол за деньги

6 апреля в 17:20 320 просмотров

В Пензенской области бывшего сотрудника Госавтоинспекции подозревают в получении взятки от водителя.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, инцидент произошел утром 14 декабря на дороге в Мокшанском районе. Сотрудник ГИБДД остановил грузовик Renault Premium с нечитаемым госномером.

Во время оформления протокола выяснилось, что водитель иномарки был временно лишен прав. По данному факту инспектор составил еще один протокол, после этого он потребовал от нарушителя 25 тысяч рублей за его уничтожение.

У водителя не было такой суммы наличными, и он поехал искать банкомат в одном из населенных пунктов. Чтобы инспектор был уверен в том, что нарушитель вернется, тот оставил ему свои документы.

В это время водитель по телефону сообщил в полицию. В тот же день автолюбитель отдал сотруднику ГИБДД часть суммы — 13 тысяч рублей. После получения денег инспектора задержали.

Уголовное дело с обвинительным заключением направленно суд. Мужчине может грозить до восьми лет тюрьмы.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/news/item/1215893/

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...