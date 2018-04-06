Пензенский оборотень в погонах обещал порвать протокол за деньги

В Пензенской области бывшего сотрудника Госавтоинспекции подозревают в получении взятки от водителя.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, инцидент произошел утром 14 декабря на дороге в Мокшанском районе. Сотрудник ГИБДД остановил грузовик Renault Premium с нечитаемым госномером.

Во время оформления протокола выяснилось, что водитель иномарки был временно лишен прав. По данному факту инспектор составил еще один протокол, после этого он потребовал от нарушителя 25 тысяч рублей за его уничтожение.

У водителя не было такой суммы наличными, и он поехал искать банкомат в одном из населенных пунктов. Чтобы инспектор был уверен в том, что нарушитель вернется, тот оставил ему свои документы.

В это время водитель по телефону сообщил в полицию. В тот же день автолюбитель отдал сотруднику ГИБДД часть суммы — 13 тысяч рублей. После получения денег инспектора задержали.

Уголовное дело с обвинительным заключением направленно суд. Мужчине может грозить до восьми лет тюрьмы.