В Саратове на Пасху запретят парковаться у кладбищ

В Саратове на Пасху изменят схему движения транспорта при подъезде к кладбищам.

Как пишет news.sarbc.ru, 8 апреля у меня захоронения будет запрещена парковка. Исключение сделают лишь для ветеранов и инвалидов.

Мэрия призывает горожан пользоваться услугами общественного транспорта, чтобы добраться до кладбищ. Вводятся дополнительные маршруты: «Вавилова — Елшанское кладбище», «Вавилова — Новое кладбище», «пл. Ленина — Елшанское кладбище», «пл. Ленина — Новое кладбище», «Елшанское кладбище — Новое кладбище», «ст. «Волга" — Увекское кладбище».

Автобусы поедут без остановок и будут отправляться по мере наполнения.