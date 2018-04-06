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В Саратове на Пасху запретят парковаться у кладбищ

6 апреля в 17:25 226 просмотров

В Саратове на Пасху изменят схему движения транспорта при подъезде к кладбищам.

Как пишет news.sarbc.ru, 8 апреля у меня захоронения будет запрещена парковка. Исключение сделают лишь для ветеранов и инвалидов.

Мэрия призывает горожан пользоваться услугами общественного транспорта, чтобы добраться до кладбищ. Вводятся дополнительные маршруты: «Вавилова — Елшанское кладбище», «Вавилова — Новое кладбище», «пл. Ленина — Елшанское кладбище», «пл. Ленина — Новое кладбище», «Елшанское кладбище — Новое кладбище», «ст. «Волга" — Увекское кладбище».

Автобусы поедут без остановок и будут отправляться по мере наполнения.


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