Прокуратура требует закрыть «Гостиный двор»

Причиной стали нарушения обязательных требований пожарной безопасности в торговых залах и подсобных помещениях.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в торговом центре отсутствует часть пожарных извещателей, в нерабочем состоянии находится система дымоудаления, стены коридора на путях эвакуации мансардного этажа и между вторым и третьим этажами отделаны пожароопасными материалами. Также дверные проемы в ограждениях лифта, выходящие в торговые залы на этажах, не защищены противопожарными дверями.

Кроме того, часть дверных проемов по ширине не соответствует требованиям пожарной безопасности, а ширина эвакуационных выходов на втором этаже — менее 1,2 м. Помимо этого, на всех основных и запасных эвакуационных выходах двери закрыты на ключ и часть огнетушителей не соответствует требованиям.

Прокуратура направила в суд иск о запрете эксплуатации здания до тех пор, пока в нем не будут устранены нарушения требований пожарной безопасности.

Ранее, прокуратура потребовала закрыть ТЦ «Урицкий», ТЦ «Триумф», ТЦ «Мой» и кинокомплекс «Современник», в которых также нашли нарушения пожарной безопасности.