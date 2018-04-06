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Прокуратура требует закрыть «Гостиный двор»

6 апреля в 17:45 412 просмотров
«Гостиный двор».

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Прокуратура Железнодорожного района Пензы обратилась в суд с иском о запрете эксплуатации торгового центра «Гостиный двор».

Причиной стали нарушения обязательных требований пожарной безопасности в торговых залах и подсобных помещениях.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в торговом центре отсутствует часть пожарных извещателей, в нерабочем состоянии находится система дымоудаления, стены коридора на путях эвакуации мансардного этажа и между вторым и третьим этажами отделаны пожароопасными материалами. Также дверные проемы в ограждениях лифта, выходящие в торговые залы на этажах, не защищены противопожарными дверями.

Кроме того, часть дверных проемов по ширине не соответствует требованиям пожарной безопасности, а ширина эвакуационных выходов на втором этаже — менее 1,2 м. Помимо этого, на всех основных и запасных эвакуационных выходах двери закрыты на ключ и часть огнетушителей не соответствует требованиям.

Прокуратура направила в суд иск о запрете эксплуатации здания до тех пор, пока в нем не будут устранены нарушения требований пожарной безопасности.

Ранее, прокуратура потребовала закрыть ТЦ «Урицкий», ТЦ «Триумф», ТЦ «Мой» и кинокомплекс «Современник», в которых также нашли нарушения пожарной безопасности.

Фотография: скриншот - https://www.google.ru/maps/@53.1988859,45.018365,3a,75y,41.01h,106.09t/data=!3m6!1e1!3m4!1s1yfJrTL7FdJf1SYhsogDJQ!2e0!7i13312!8i6656

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