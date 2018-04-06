В Пензенской области по проекту БКД отремонтируют больше дорог

В правительстве Пензенской области обсудили вопросы реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году.

Всего на территории пензенской агломерации работы проведут на 187 объектах. В настоящее время все необходимые контракты заключены. На реализацию проекта предусмотрено 1 млрд 460 млн руб., из них 730 млн — федеральные средства, сообщает пресс-центр обплравительства.

По сравнению с прошедшим годом объем работ увеличится — в 2017-м по проекту БКД была отремонтирована 81 автодорога общей протяженностью порядка 95 км.

В Пензе планируют отремонтировать дороги на 88 улицах — свыше 93 км. К работам приступят в конце апреля. Начнут ремонт с магистралей. Запланированы работы на проспекте Победы, улицах 8-го Марта, Карпинского, Байдукова, Аустрина и других.

В ходе совещания 6 апреля Николай Симонов одобрил стопроцентное выполнение работы по заключению контрактов с подрядными организациями, напомнил, что губернатор Иван Белозерцев поставил задачу сохранения ведущей позиции региона по реализации проекта БКД.

«Мы определили регламент, действовали четко и понятно. Такие большие проекты надо реализовывать только системно», — отметил он.

По показателям предварительного рейтинга, составленного ФГБУ «ИНФОРМАВТОДОР» за первый квартал 2018 года, Пензенская область вошла в число ведущих российских регионов-участников проекта «Безопасные и качественные дороги» по оперативности оформления документации, необходимой для проведения аукционов на выполнение работ

Окончательные итоги всероссийского рейтинга будут подведены в конце года. На сегодняшний день Пензенская область также входит в число лучших регионов по информационному сопровождению проекта, добавили в пресс-центре.

Напомним, что глава Пензенской области Иван Белозерцев неоднократно подчеркивал необходимость своевременной подготовки проектно-сметной документации не только на объекты, запланированные к ремонту в текущем году, но и на те дороги, которые пока в этот список не вошли.

«Практика показывает, что за счет экономии бюджетных средств мы, как правило, добиваемся возможности оперативно вносить в перечень транспортных объектов, подлежащих ремонту, дополнительные участки. Делать это можно при условии заранее подготовленной проектно-сметной документации.

Не раз обращал внимание глав муниципальных образований на это направление работы. Даже если финансирование пока не предусмотрено, ПСД надо разрабатывать. Наша общая задача — как можно более эффективно использовать бюджетные средства — отремонтировать максимально возможное количество автодорог, не снижая уровня качества дорожного полотна», — заявлял губернатор.

Среди дополнительных объектов, которые предполагается реконструировать уже в этом сезоне, называют дорогу на проспекте Строителей, ул. Попова и Чкалова.