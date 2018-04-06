С череповецкими семьями будут работать психологи

В Череповце начался социальный проект, призванный помочь семьям в трудной жизненной ситуации. Родителям будут помогать в службе комплексного сопровождения «Семья».

«Будут организованы кабинеты семейного психолога. Семьи в трудной ситуации смогут получить поддержку не только специалистов», — пояснила Татьяна Карпенкова, заведующий детским садом № 127.

Как пишет 35media.ru, на базе четрех детсадов, кроме психологов, с родителями будут наставники — те, что вырастили детей в любви и согласии, ветераны.

«Около 100 наставников из числа пенсионеров будут сопровождать семьи, показывать пример своим положительным опытом, давать советы, учить решать проблемные ситуации», — отметила Ольга Цыбанова, руководитель службы комплексного сопровождения «Семья».