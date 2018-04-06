Делаем из яиц мультгероев вместе с ребенком. Мастер-класс
Печем пасхальные куличи. Мастер-класс
Рецензия на книгу «Человек, рисующий синие круги»
Онлайн-брифинг на тему: «Диспансеризация по полису ОМС»
Вам будет интересно
Наши новости
Владимир Машков стал худруком «Табакерки»
В Саратове на Пасху запретят парковаться у кладбищ
Андрей Рощектаев возглавил липецкий молпарламент
Ученые изобрели устройство, которое читает мысли
Человек вместе с пищей ест пластик — ученые
Павел Дегтярь может покинуть пост главврача Ульяновской областной больницы
Минэнерго сделало прогноз по ценам на бензин
«Animal ДжаZ» выступит на РЕН ТВ
Telegram могут закрыть? Роскомнадзор подал в суд на мессенджер
Российский пищевой экспорт вырос на 21,1%

С череповецкими семьями будут работать психологи

6 апреля в 17:55 186 просмотров
, призванный помочь семьям в трудной жизненной ситуации. Родителям будут помогать в службе комплексного сопровождения «Семья».

" data-title="С череповецкими семьями будут работать психологи — Пенза-пресс, рунет за день">

В Череповце начался социальный проект, призванный помочь семьям в трудной жизненной ситуации. Родителям будут помогать в службе комплексного сопровождения «Семья».

«Будут организованы кабинеты семейного психолога. Семьи в трудной ситуации смогут получить поддержку не только специалистов», — пояснила Татьяна Карпенкова, заведующий детским садом № 127.

Как пишет 35media.ru, на базе четрех детсадов, кроме психологов, с родителями будут наставники — те, что вырастили детей в любви и согласии, ветераны.

«Около 100 наставников из числа пенсионеров будут сопровождать семьи, показывать пример своим положительным опытом, давать советы, учить решать проблемные ситуации», — отметила Ольга Цыбанова, руководитель службы комплексного сопровождения «Семья».


Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...