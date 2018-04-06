В преддверии Пасхи для пензенских храмов испекли около 1000 куличей (видео)

Древнейший и один из главных православных праздников — Христово Воскресение верующие отметят в 2018 году 8 апреля. В старину к Пасхе готовились тщательно и заблаговременно. Ведь этот день — хороший повод собраться за одним столом всей семьей и навестить родных. Угощать принято куличом, крашеными яйцами и сладким творожным блюдом под названием «пасха».

Главное, чтобы тесто получилось эластичным. Только тогда на просфоре получится отпечатать изображение, это же касается и пасхального хлеба. Артос — еще один символ приближающегося праздника светлой Пасхи. Его выпекают и раздают прихожанам лишь раз в году, а после берегут как можно дольше. Появление этого хлеба, почитаемого в церкви, относят к временам, когда Спаситель вознесся на небо.

«Он освящается на пасхальной неделе и после празднования раздается верующим. Затем стоит семь дней на самом видном месте в церкви, где врата алтаря. На нем изображен праздник Воскресения Христова», — рассказала пекарь просфорной Пензенской епархии Александра Никишова.

В просфорной пекарне безустанно работают уже несколько дней. Кроме просфор, которые изготавливают там постоянно, и артоса, в преддверии праздника для пензенских храмов выпекают около 1000 куличей.

«С каждым годом задачи увеличиваются, усложняются, чему мы несказанно рады. Мы готовим много куличей, которые будут освещаться и продаваться во многих храмах города, попробовать сможет любой прихожанин. Куличи готовим по старым традиционным рецептам, технологиям. Только на натуральном сырье и без всяких химических добавок», — рассказала технолог просфорной пензенской епархии Ольга Лемаева.

Одна из примет праздника — кто попробует девять куличей от разных хозяев, весь год будет счастливым и везучим. На Пасху не стоит грустить, злиться и ругаться с близкими, наоборот, нужно от души их поздравлять и приглашать в гости, сообщает телеканал «Экспресс».