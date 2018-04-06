Школьникам из Рамзая рассказали о службе в Афганистане (видео)

«Россия — это жизнь сел, человеческие судьбы и народное творчество». Под таким слоганом в Рамзайской средней школе прошел «Культурный день». На нем вспоминали историю села, рассказывали стихотворения и танцевали. Главным гостем стал заместитель председателя правительства Пензенской области.

Стихи о любви к России, патриотические песни, народные танцы и рассказы об истории родного села — этому в Рамзайской средней школе имени Михаила Загоскина обязательно посвящают один день каждую неделю. С сентября 2017 года там реализуется образовательный проект «Культурная суббота». Его главная цель — углубленное изучение отечественной истории и краеведения, но не в классах, а в неформальной обстановке. В этот раз на урок пригласили специального гостя. Заместитель председателя правительства Василий Трохин рассказал о своей службе в армии. Простым солдатом он принимал участие в вооруженном конфликте в Афганистане.

«Есть Панджшерское ущелье, там господствующие высоты заняли душманы. Была задача — прикрыть вертушки, чтобы десант приземлился, так все и получилось, справились», — рассказал он.

Культурную субботу дети проводят не только в стенах своей школы. Один раз в месяц ребята вместе с классными руководителями выезжают в другие регионы на экскурсии. Уже побывали в Самаре и в Саратове. Путешествуют и по Пензенской области.

«Последнюю экскурсию мы совершили в музей Тарханы, в поместье Лермонтова, туда у ездили ученики пятых, шестых классов. Малыши чаще всего совершают виртуальные экскурсии, мы им показываем фильм «Добро пожаловать в Пензенскую область» (6+), после которого обсуждаем его», — сказала учитель истории Рамзайской средней школы имени Загоскина Елена Исаева.

Следующая экскурсия будет самой долгожданной. В мае на 4 дня рамзайские школьники отправятся в Санкт-Петербург, сообщает телеканал «Экспресс».