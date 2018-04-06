Пензенских преподавателей познакомили с ТРИЗ-педагогикой (видео)

В Пензе прошел тренинг по ТРИЗ-педагогике, его провел вице-президент Международной Ассоциации теории решения изобретательских задач Анатолий Гин. О том, как правильно составлять открытые задачи, которые помогают формировать креативное мышление у детей, узнали более 100 педагогов из детских садов, школ и колледжей.

Пензенским педагогам рассказали, какими должны быть открытые задачи, и чем они отличаются от традиционных. Анатолий Гин написал десятки книг по ТРИЗ-педагогике, которые переведены на 13 языков мира. Полезные знания пензенским преподавателям столичный эксперт передал лично.

«Для ребенка важно себя самореализовать. Они получают яркие, интересные задачи, в которых нет четкого, однозначного ответа, нет пути решения по формуле. Это творчество очень высокого уровня. Надо сказать, что Пензенская область лидирует в системности», — сказал Анатолий Гин.

В Пензенском регионе уверены, что теория решения изобретательских задач способна подготовить детей к решению самых затруднительных ситуаций и проблем в различных областях деятельности. По этой системе, начиная с 2013 года, работают более 100 учреждений. Оксана Исаева — сертифицированный тьютор по ТРИЗ-педагогике. В 2016-м учитель начальных классов стала победителем всероссийского конкурса.

«Детям все очень нравится, у них ТРИЗ — это любимый урок. Мы ведем его отдельным курсом. Мой класс ходит на него, и они, благодаря этому, принимают участие в разных конкурсах, выигрывают, завоевывают гран-при», — отметила Оксана Исаева.

Набравшись новых знаний по ТРИЗ-педагогике на семинаре, 27 апреле на базе школы № 36 планируют провести интеллектуальную игру с элементами креатив-боя (18+). В ней примут участие шесть команд из Пензы и области, сообщает телеканал «Экспресс».