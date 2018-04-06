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Приставам пришлось выселять жильцов аварийного дома на ул. Гоголя (видео)

6 апреля в 20:17 206 просмотров
, но менять адрес прописки добровольно они не спешили. 6 апреля пензенцев пришли поторопить судебные приставы-исполнители.

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Судебные приставы опечатали квартиру в аварийном доме по улице Гоголя. Ее жильцам уже давно выделили новое жилье в микрорайоне Заря, но менять адрес прописки добровольно они не спешили. 6 апреля пензенцев пришли поторопить судебные приставы-исполнители.

Старое зеркало почти в человеческий рост впервые покинуло пределы квартиры в доме на улице Гоголя. Вслед за ним отправится остальное имущество. Дальше откладывать переезд нельзя. Настоять на выселении пришли судебные приставы. Молодой человек и его отец должны покинуть помещение по решению суда. Им выделена трехкомнатная квартира в новостройке в микрорайоне Заря, но селиться там пензенцы не хотят.

«Я всю жизнь здесь прожил. Подрабатываю тут, пенсию платят. На существование нормально не могу себе заработать», — рассказал житель аварийного дома Михаил Леонов.

Но с приставами и решением суда не поспоришь. Пятница была последним днем, когда можно самостоятельно покинуть квартиру. Дом, в котором она располагается, признан аварийным. Жилплощадь не приватизирована.

«Приставы, перед тем, как применять принудительные меры, разъясняют гражданам способы и порядок исполнения судебного решения, обязательно предоставляется добровольный срок. В данном случае — пять дней», — пояснил старший судебный пристав Ленинского районного отдела Пензы Юрий Талалаев.

Под наблюдением приставов хозяева вынесли из комнат оставшиеся вещи. Собрать имущество помогла соседка. В квартире не осталось ничего, кроме многолетней пыли. Ключ отдали представителю департамента ЖКХ.

«Контролировать эти дома, чтобы никто в них не проник, будут написаны соответствующие письма. Мы тоже будем проводить объезды этих территорий», — сказал департамент ЖКХ Пензы Георгий Чикобава.

Хотя дом подлежит сносу, когда это случится, никто не знает. У оставшихся жильцов квартиры в собственности. Сейчас они судятся с муниципалитетом по условиям расселения, сообщает телеканал «Экспресс».


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