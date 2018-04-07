В Пензе на ул. Ивановской подтопило три дома

О сложившейся проблеме и мерах, предпринимаемых для ее решения, градоначальнику доложил начальник Управления по делам ГОЧС Пензы Алексей Михайлов.

«В связи с активным таянием снега талые воды с полей пензенского района зашли в село Засечное, а оттуда на улицу Ивановскую. Частично подтопило три частных дома», — рассказал он.

Усугубляет ситуацию и тот факт, что дома построены в охранной зоне канализационного коллектора, который в период паводка переполняется и изливает сточные воды на поверхность. Сейчас на объекте работают специалисты МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» и Пензенского пожарно-спасательного центра, с помощью мотопомп проводят откачку.

«При необходимости жильцам предложите возможность переезда в пункт временного пребывания, окажите всестороннюю помощь. Бригадам в условиях круглосуточной работы обеспечьте горячее питание», — распорядился Виктор Кувайцев.

Также мэр проверил, как откачивают воду на улице 2-ой Заозерной с придомовых территорий частного сектора, эта работа ведется круглосуточно. Всего в Пензе с паводком борются 48 человек и 21 единица техники.

«Специалисты прочищают водоотводные кюветы, промывают водопереливные трубы, занимаются очисткой оголовков на улицах Кошевого, Строителей, Стасова, Парижской Коммуны, Бухарской, Краснова, Ватутина, Толстова. Продолжается ремонт водоприемных решеток на улице Луначарского. Ведутся работы по откачке воды на улицах Антонова, Тельмана, Чиликанова, Складской, Попова, Вадинской», — сообщили в пресс-службе мэрии.