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Христиане отмечают Благовещение и Страстную субботу

7 апреля в 09:56 296 просмотров
, а также Благовещение Пресвятой Богородицы.

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7 апреля православные христиане отмечают сразу два важных церковных праздника — предшествующую Пасхе Великую субботу, а также Благовещение Пресвятой Богородицы.

Как поясняет «Росбалт», Великая, или Страстная суббота знаменует телесное погребение Иисуса Христа и сошествие во ад для возвещения победы над смертью и избавления душ, ждавших его пришествия.

В день Благовещения верующие празднуют также явление Деве Марии архангела Гавриила, возвестившего о том, что у нее родится сын, который станет Спасителем. Это событие всегда отмечается 7 апреля — спустя девять месяцев после Рождества Христова.

«Так совпало, что на богослужениях этого дня мы вспоминаем одновременно два ключевых события истории. Это Благовещение Пресвятой Богородицы, начало нашего спасения, и Великая суббота, когда Господь находится во гробе, но уже в этот день мы слышим благовестие ангела женам-мироносицам о Воскресении Христовом», — рассказал ТАСС пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

В этом столетии подобные совпадения произойдут всего несколько раз: после 2018 года в 2029-м и в 2091-м.


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