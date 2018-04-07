Христиане отмечают Благовещение и Страстную субботу

Как поясняет «Росбалт», Великая, или Страстная суббота знаменует телесное погребение Иисуса Христа и сошествие во ад для возвещения победы над смертью и избавления душ, ждавших его пришествия.

В день Благовещения верующие празднуют также явление Деве Марии архангела Гавриила, возвестившего о том, что у нее родится сын, который станет Спасителем. Это событие всегда отмечается 7 апреля — спустя девять месяцев после Рождества Христова.

«Так совпало, что на богослужениях этого дня мы вспоминаем одновременно два ключевых события истории. Это Благовещение Пресвятой Богородицы, начало нашего спасения, и Великая суббота, когда Господь находится во гробе, но уже в этот день мы слышим благовестие ангела женам-мироносицам о Воскресении Христовом», — рассказал ТАСС пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

В этом столетии подобные совпадения произойдут всего несколько раз: после 2018 года в 2029-м и в 2091-м.