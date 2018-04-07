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Расписание православных церковных богослужений в Пензе на 7−9 апреля

7 апреля в 10:24 338 просмотров
, приуроченные к нескольким церковным праздникам.

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Православных пензенцев приглашают на богослужения, приуроченные к нескольким церковным праздникам.

7 апреля в 8.00 в Успенском кафедральном соборе начались богослужения, посвященные Великой Субботе и Благовещению Пресвятой Богородицы.

В ночь с 7 на 8 апреля, ровно в полночь также в Супенском кафедральном соборе пензенцы встретят Светлое Христово Воскресение, или Пасху. В 16.00 пройдет Великая Вечерня.

9 апреля в 8.30 православных христиан приглашают в Успенский женский монастырь г. Нижний Ломов на богослужения, приуроченные к Понедельнику Светлой Седмицы.

Подробнее о церковных праздниках Страстной Субботе и Благовещении Пресвятой Богородицы, которые в этом году отмечаются 7 апреля, можно прочитать здесь.


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