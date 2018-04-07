Facebook займется расширением функционала удаления сообщений

Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на TechCrunch и представителя компании.

По его словам, те, кто использует секретные сообщения в зашифрованной версии мессенджера, смогут поставить таймер, и сообщения будут автоматически удаляться по прошествии указанного времени.

Собеседник TechCrunch уточнил, что компания будет расширять функционал удаления сообщений, работа займет несколько месяцев.

Ранее 6 апреля администрация Facebook сообщила, что удалила сообщения ее основателя Марка Цукерберга из переписок с пользователями в мессенджере из соображений корпоративной безопасности. Обычные пользователи могут удалять свои сообщения из переписки, однако они остаются у других участников чата.