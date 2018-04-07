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На ул. Луговой затопило школу № 26 — пензенец. ФОТО

7 апреля в 11:57 200 просмотров
, затопило школу № 26.

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Пензенцы в сети сообщают о потопе на ул. Луговой — по словам одного из пользователей, затопило школу № 26.

Об этом житель города Владимир написал в группу «Пенза live» соцсети «ВКонтакте», приложив к посту фото половодья.

«Мы там раньше на плотах плавали, это еще не затопило», — пошутил пользователь Сергей.

«Стадион затопило, не школу же», — отметил подписчик Михаил.

Напомним, о мощном половодье предупредили 29 марта в ходе заседания межведомственной комиссии при областном правительстве. Всем ответственным лицам рекомендовали перейти в особый режим работы. Предположительно, в зоне подтопления окажутся более 50 населенных пунктов на территории 18 районов.

Фотография: Скриншоты: https://vk.com/penza_live?w=wall-118193328_877763

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