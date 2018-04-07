Пензенцы в сети сообщают о потопе на ул. Луговой — по словам одного из пользователей, затопило школу № 26.

Об этом житель города Владимир написал в группу «Пенза live» соцсети «ВКонтакте», приложив к посту фото половодья.

«Мы там раньше на плотах плавали, это еще не затопило», — пошутил пользователь Сергей.

«Стадион затопило, не школу же», — отметил подписчик Михаил.

Напомним, о мощном половодье предупредили 29 марта в ходе заседания межведомственной комиссии при областном правительстве. Всем ответственным лицам рекомендовали перейти в особый режим работы. Предположительно, в зоне подтопления окажутся более 50 населенных пунктов на территории 18 районов.