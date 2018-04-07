В Пензе на ярмарках можно купить свежие продукты к пасхальному столу

Пензенцев приглашают на ярмарки и рынки за продуктами к пасхальному столу.

В Пензе работают ярмарочные площадки по следующим адресам: ул. Бакунина, 20; ул. Бакунина, 9; ул. Терновского, 224; ул. Суворова, 120а; ул. Кижеватова, 1−3; ул. К. Цеткин, 44а; ул. Попова, 4б; пр. Строителей, 21а и др.

«На ярмарочных площадках представлен большой выбор мясной продукции (баранина от 280 руб., свинина от 180 руб., мясо крупного рогатого скота от 200 руб.), молочной (творог от 170 руб., творожный продукт от 100 руб.), хлебобулочной (печенье, куличи), рыбной продукции, яйцо от отборного — 65 руб. — до С2 — 50 руб., а также фруктов и овощей», — сообщили в мэрии города.