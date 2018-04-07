Делаем из яиц мультгероев вместе с ребенком. Мастер-класс
Печем пасхальные куличи. Мастер-класс
Рецензия на книгу «Человек, рисующий синие круги»
Онлайн-брифинг на тему: «Диспансеризация по полису ОМС»
Вам будет интересно
Наши новости
Расписание православных церковных богослужений в Пензе на 7−9 апреля
В Пензе на ул. Ивановской подтопило три дома
Погода в Пензе 7 апреля
Приставам пришлось выселять жильцов аварийного дома на ул. Гоголя
Пензенцев приглашают на масштабную высадку саженцев
Акции по весенней уборке Пензы планируют устраивать еженедельно
Православные пензенцы готовятся к Пасхе
В преддверии Пасхи для пензенских храмов испекли около 1000 куличей
В Пензенской области по проекту БКД отремонтируют больше дорог
В Пензе на пяти улицах установят знаки «Остановка запрещена»

В Пензе на ярмарках можно купить свежие продукты к пасхальному столу

7 апреля в 12:22 142 просмотра

Пензенцев приглашают на ярмарки и рынки за продуктами к пасхальному столу.

В Пензе работают ярмарочные площадки по следующим адресам: ул. Бакунина, 20; ул. Бакунина, 9; ул. Терновского, 224; ул. Суворова, 120а; ул. Кижеватова, 1−3; ул. К. Цеткин, 44а; ул. Попова, 4б; пр. Строителей, 21а и др.

«На ярмарочных площадках представлен большой выбор мясной продукции (баранина от 280 руб., свинина от 180 руб., мясо крупного рогатого скота от 200 руб.), молочной (творог от 170 руб., творожный продукт от 100 руб.), хлебобулочной (печенье, куличи), рыбной продукции, яйцо от отборного — 65 руб. — до С2 — 50 руб., а также фруктов и овощей», — сообщили в мэрии города.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/za_produkta8m%D0%B0i_k_prazdniku_paskhi_na_yarmarki/

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...