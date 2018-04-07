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Решение заблокировать Telegram объективно — депутат Госдумы Бородин

7 апреля в 12:40 86 просмотров

Депутат Госдумы Виталий Бородин прокомментировал решение заблокировать мессенджер Telegram.

«Роскомнадзор решил выйти с предложением в Таганский суд, чтобы заблокировать Telegram, я думаю, что это объективно по одной причине, потому что это мешает оперативной работе, мы не можем установить преступников», — цитирует слова Виталия Бородина телеканал «360».

Он добавил, что в telegram-каналах может быть полезная информация для расследования дел. Ключи от них могу помочь в дальнейшей работе силовикам и в целом повлияют на оперативную обстановку.

«Наши спецслужбы будут владеть информацией, что происходит в целом. Потому что зачастую пересылается информация, которая нам нужна для следствия», — пояснил он.


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