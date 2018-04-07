Из расселенного дома на ул. Кулибина в Пензе перевозят вещи жильцов

7 апреля мэр Пензы Виктор Кувайцев проконтролировал, как ведутся мероприятия по вывозу из аварийного дома № 10 на ул. Кулибина личных вещей.

«В момент визита на объект главы администрации Пензы Виктора Кувайцева дежурные отчитались, что для работы привлечены грузчики и шесть единиц техники, силами которых за сутки удается освободить от 20 до 25 помещений. В данный момент вещи владельцев полностью перевезены из 155 комнат», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Жильцы дома в настоящее время занимают 34 помещения маневренного фонда.

В настоящее время ведется монтаж ограждений территории, прилегающей к аварийному зданию и расположенной рядом спортплощадки.

«Проведите с жителями соседних домов разъяснительную работу, предупредите, что это временные меры, направленные на обеспечение их безопасности. Впоследствии доступ к площадке будет восстановлен», — поручил Виктор Кувайцев и. о. главы Октябрьского района Серею Лобанкину.

Напомним, о необходимости покинуть дом жителям рассказал мэр Виктор Кувайцев в ходе встречи в школе № 18, которая состоялась 4 апреля. К 5 апреля все выехали.

Ранее жильцов просили съехать до 10 апреля, однако после обрушения части стены и кровли был введен режим чрезвычайной ситуации, который потребовал немедленного переезда. В связи с обрушением пензенская прокуратура проводит проверку.