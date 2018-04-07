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В Пензе проверили благоустройство кладбищ перед Пасхой

7 апреля в 14:59 248 просмотров

7 апреля мэр Пензы Виктор Кувайцев проверил муниципальные кладбища на предмет благоустройства в преддверии Пасхи.

«Первым объектом стало Восточное кладбище, расположенное на улице Осенняя, 31, состояние которого вызвало у градоначальника нарекания в части качества очистки территории и содержания мусорных контейнеров», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Виктор Кувайцев назначил сроки для устранения выявленных недочетов.

«Сегодня Благовещение, завтра Пасха, люди пойдут навещать своих близких, нельзя допускать, чтобы они сталкивались с подобными условиями. Техника у вас есть, до 14.00 приведите все в порядок», — подчеркнул он.

Также мэр призвал избавиться от «кладбища автомобилей», отметив, что в святом месте его быть не должно.

Виктор Кувайцев дал положительную оценку состоянию дороги, ведущей к Восточному кладбищу, которая в 2018 году включена в проект «Безопасные и качественные дороги». Подрядная организация провела ямочный ремонт, чтобы предотвратить ее разрушение, и сейчас полотно находится в проезжем состоянии.

На Ахунском кладбище глава администрации Пензы дал задание вице-мэру Юрию Ильину обеспечить работу грейдера для разравнивания дороги. Также Виктор Кувайцев проинспектировал работу Ново-Западного кладбища.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/v_preddverii_paskhi_viktor_kuvaytsev_otsenil_gotovnost_munitsipalnykh_kladbishch_/

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