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Пензенцам рассказали о правильном питании и здоровом образе жизни

7 апреля в 15:55 204 просмотра
, приуроченная к Всемирному дню здоровья.

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В Пензе на территории центрального рынка прошла акция, приуроченная к Всемирному дню здоровья.

«В рамках акции жителям Пензенской области объяснили, что подразумевает под собой приверженность к здоровому образу жизни. Волонтеры провели анкетирование и выяснили, знают ли участники акции принципы рационального питания», — сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Питание оказывает большое влияние на здоровье человека. Оно должно быть полноценным, разнообразным и сбалансированным.

«Избыточное потребление жира, сахара, соли, и недостаточное потребление фруктов и овощей может привести к ряду хронических неинфекционных заболеваний. Это заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и другие», — рассказала заместитель главного врача Пензенского областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова.

Ведение здорового образа жизни и правильная организация питания могут предотвратить развитие инфаркта, инсульта, диабета.

Фотография: http://health.pnzreg.ru/news/3074/

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