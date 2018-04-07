Пензенцам рассказали о правильном питании и здоровом образе жизни

В Пензе на территории центрального рынка прошла акция, приуроченная к Всемирному дню здоровья.

«В рамках акции жителям Пензенской области объяснили, что подразумевает под собой приверженность к здоровому образу жизни. Волонтеры провели анкетирование и выяснили, знают ли участники акции принципы рационального питания», — сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Питание оказывает большое влияние на здоровье человека. Оно должно быть полноценным, разнообразным и сбалансированным.

«Избыточное потребление жира, сахара, соли, и недостаточное потребление фруктов и овощей может привести к ряду хронических неинфекционных заболеваний. Это заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и другие», — рассказала заместитель главного врача Пензенского областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова.

Ведение здорового образа жизни и правильная организация питания могут предотвратить развитие инфаркта, инсульта, диабета.