Из-за паводка развели мост, соединяющий Пески и Пензу-3

«Меры были приняты в целях обеспечения безопасности граждан из-за возможного повреждения, срыва наплавного пешеходного моста или отдельных его участков в связи с увеличением сброса воды через плотину «Сурского гидроузла», — пояснили в пресс-службе мэрии.

Как ведутся работы, проверил мэр города Виктор Кувайцев. Он пояснил, что целостность переправы будет восстановлена, когда уровень воды придет в норму. Согласно прогнозам, это займет около 10 дней.

«Мы понимаем, насколько понтонный мост востребован и важен людям. Ради этого в 2016 году мы проводили работы по его ремонту и укреплению», — отметил мэр.

Также Виктор Кувайцев рассказал о планах по обследованию всех соединений моста на предмет их состояния.