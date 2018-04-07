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Названы самые высокооплачиваемые из не стрессовых профессий

7 апреля в 17:34 62 просмотра
, кто не выносит стресс и хочет получать от работы лишь удовольствие.

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Издание Daily Mail опубликовало топ-10 высокооплачиваемых профессий для тех, кто не выносит стресс и хочет получать от работы лишь удовольствие.

Как сообщает портал incrussia.ru, рейтинг составлялся на базе данных профессий Министерства труда США. Ведомство оценивало количество стресса, с которым приходится сталкиваться представителям разных профессий, по шкале от 1 до 100. Специальности, неотъемлемой частью которых являются критика, решение сложных задач и постоянных стресй, набирали от 90 до 100 баллов.

Первое место в топе заняли инженеры топливных элементов (50 баллов) — $114735 в год. Вторыми оказались политологи (61 балл) — $134276. Замыкают тройку лидеров преподаватели экономики в вузе (62 балла) — $146830.
Далее следуют такие профессии, как: астроном (62 балла) — $143396, разработчик приложений (65 баллов) — $146830, гидролог (66 баллов) — $108555, инженер по компьютерной технике (67 баллов) — $149575, арт-директор (69 баллов) — $132688, инженер-химик (71 балл) — $135251, а также преподаватель психологии в вузе (71 балл) — $103260.


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