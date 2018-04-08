Митрополит Серафим выступил с пасхальным посланием православным пензенцам

«Сердечно поздравляю вас с праздником праздников и торжеством торжеств — со святой Пасхой. Да подаст Господь всем верующим в Воскресение Его утверждения в вере, крепости душевных и телесных сил, терпения и жертвенной любви», — сказано в послании.

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, в ночь на 8 апреля в кафедральном соборном храме Успения Пресвятой Богородицы митрополит Серафим совершил пасхальные богослужения. По его окончании состоялось освящение куличей, пасок, яиц, вина и других продуктов для праздничной трапезы.