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Митрополит Серафим выступил с пасхальным посланием православным пензенцам

8 апреля в 09:05 394 просмотра

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим адресовал жителям Пензы и области традиционное пасхальное послание.

«Сердечно поздравляю вас с праздником праздников и торжеством торжеств — со святой Пасхой. Да подаст Господь всем верующим в Воскресение Его утверждения в вере, крепости душевных и телесных сил, терпения и жертвенной любви», — сказано в послании.

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, в ночь на 8 апреля в кафедральном соборном храме Успения Пресвятой Богородицы митрополит Серафим совершил пасхальные богослужения. По его окончании состоялось освящение куличей, пасок, яиц, вина и других продуктов для праздничной трапезы.

Фотография: http://xn----7sbbracknn1actjpi5e2ih.xn--p1ai/2018/04/08/%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81/ И.Школин

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