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На Восточное кладбище на Пасху пустили дополнительные автобусы

8 апреля в 10:03 412 просмотров

8 апреля управление транспорта и связи Пензы организовало транспортное сообщение до Восточного кладбища.

С остановки «Пенза-1» в 10.00, 12.00 и 13.00 будут ходить автобусы до Восточного кладбища. Стоимость проезда — 20 рублей.

«Планируется задействовать до двух единиц подвижного состава среднего класса», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/kak_doekhat_do_kladbishcha_na_paskhu687/

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