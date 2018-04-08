На Восточное кладбище на Пасху пустили дополнительные автобусы

8 апреля управление транспорта и связи Пензы организовало транспортное сообщение до Восточного кладбища.

С остановки «Пенза-1» в 10.00, 12.00 и 13.00 будут ходить автобусы до Восточного кладбища. Стоимость проезда — 20 рублей.

«Планируется задействовать до двух единиц подвижного состава среднего класса», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.