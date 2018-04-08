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Губернатор поздравил православных пензенцев с Пасхой

8 апреля в 10:35 328 просмотров

8 апреля православные христиане отмечают Светлое Христово Воскресение. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил верующих с праздником.

«Во все времена в нашей стране этот святой и великий день занимает особое место в духовной жизни, он вобрал в себя идеи высокого гуманизма, извечной мечты о всеобщем братстве и любви, дарит надежды на перемены к лучшему. Светлая пасхальная радость согревает сердца людей, вдохновляет на добрые дела и поступки.

Пусть в ваших сердцах всегда живут заповеди Христовы, идеалы милосердия, сострадания и справедливости!

Будем беречь своих близких, искренне заботиться о тех, кто нуждается в нашем внимании и поддержке», — говорится в поздравлении.

Кроме того, губернатор пожелал пензенцам душевной радости, здоровья, много светлых и радостных дней, благополучия и процветания, сообщает пресс-центр облправительства.


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