Губернатор поздравил православных пензенцев с Пасхой

«Во все времена в нашей стране этот святой и великий день занимает особое место в духовной жизни, он вобрал в себя идеи высокого гуманизма, извечной мечты о всеобщем братстве и любви, дарит надежды на перемены к лучшему. Светлая пасхальная радость согревает сердца людей, вдохновляет на добрые дела и поступки.

Пусть в ваших сердцах всегда живут заповеди Христовы, идеалы милосердия, сострадания и справедливости!

Будем беречь своих близких, искренне заботиться о тех, кто нуждается в нашем внимании и поддержке», — говорится в поздравлении.

Кроме того, губернатор пожелал пензенцам душевной радости, здоровья, много светлых и радостных дней, благополучия и процветания, сообщает пресс-центр облправительства.