Мэр Пензы поздравил православных с Пасхой

«Святая Пасха для каждого православного верующего является главным символом милосердия и любви к ближнему, дарит веру в чудо и укрепляет надежду на торжество добра и справедливости.

Неотъемлемая часть праздника — пасхальные традиции — создает особую атмосферу в каждом доме, объединяет людей вокруг вечных ценностей, наполняет сердца верой, светом и радостью», — сказано в поздравлении.

Кроме того, мэр пожелал горожанам здоровья, душевной гармонии, благоденствия и счастья, а также мира и согласия в семье, сообщает пресс-служба горадминистрации.