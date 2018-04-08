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Мэр Пензы поздравил православных с Пасхой

8 апреля в 11:48 298 просмотров

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил православных христиан с праздником Светлого Христова Воскресения.

«Святая Пасха для каждого православного верующего является главным символом милосердия и любви к ближнему, дарит веру в чудо и укрепляет надежду на торжество добра и справедливости.

Неотъемлемая часть праздника — пасхальные традиции — создает особую атмосферу в каждом доме, объединяет людей вокруг вечных ценностей, наполняет сердца верой, светом и радостью», — сказано в поздравлении.

Кроме того, мэр пожелал горожанам здоровья, душевной гармонии, благоденствия и счастья, а также мира и согласия в семье, сообщает пресс-служба горадминистрации.


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