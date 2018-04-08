Пензенские курсанты стали победителями международной олимпиады по математике

Курсанты пензенского филиала Военной академии МТО им. Хрулева одержали победу в международной олимпиаде по математике, которая прошла в Казахстане.

Олимпиада проходила в четыре этапа. Заключительный состоялся на территории военно-инженерного института радиоэлектроники и связи в городе Алматы. В нем приняли участие представители оборонных ведомств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.

Чествовали победителей, которыми стали пензенские курсанты, в торжественной обстановке.

«Без математических знаний невозможно овладеть современной военной техникой, стать настоящим профессионалом, способным решать сложные инженерные задачи. Математика развивает мышление и формирует командные качества, закладывает фундамент для успешной офицерской карьеры. Именно поэтому генерал армии Сергей Шойгу внимательно следит за ходом наших состязаний и делает все, чтобы этот турнир расширял свои границы, а в число его участников вовлекалось все больше талантливых молодых людей», — сказал начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Как отметили в пресс-службе департамента СМИ Пензенской области, данный формат олимпиады позволит повысить престиж военного образования и учебных заведений национальных вооруженных сил, мотивацию участников олимпиад на достижение высоких результатов, будет способствовать укреплению международных связей.