Сточные воды затопили двор пензенцев

Как оказалось, жители микрорайона ниже расположенного проезда еще летом зацементировали сточную трубу, поэтому уходить воде стало некуда, и она подтопила данный участок, сообщает пресс-служба администрации города.
«Необходимо оказать пензенцам помощь — ликвидировать скопление воды в кратчайшие сроки», — распорядился мэр.
Главам районных администраций Виктор Кувайцев велел проводить мониторинг локальных мест подтоплений и оперативно реагировать на обращения жителей города Пензы.
В настоящее время ликвидируют подтопление на улице Громова водооткачивающая техника и два человека от МУП «Пензадормост», также задействованы насос и три человека от муниципальной пожарной части.
Кроме того, ведутся работы по откачке воды на улице Ивановской. Всего в Пензе на сегодняшний день в противопаводковых мероприятиях задействовано 16 человек и семь единиц техники.