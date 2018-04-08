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Сточные воды затопили двор пензенцев

8 апреля в 12:21 380 просмотров
, на место выехали глава администрации Пензы Виктор Кувайцев с ответственными лицами.

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Чтобы решить проблему затопления территории дома № 72 по улице Громова, на место выехали глава администрации Пензы Виктор Кувайцев с ответственными лицами.

Как оказалось, жители микрорайона ниже расположенного проезда еще летом зацементировали сточную трубу, поэтому уходить воде стало некуда, и она подтопила данный участок, сообщает пресс-служба администрации города.

«Необходимо оказать пензенцам помощь — ликвидировать скопление воды в кратчайшие сроки», — распорядился мэр.

Главам районных администраций Виктор Кувайцев велел проводить мониторинг локальных мест подтоплений и оперативно реагировать на обращения жителей города Пензы.

В настоящее время ликвидируют подтопление на улице Громова водооткачивающая техника и два человека от МУП «Пензадормост», также задействованы насос и три человека от муниципальной пожарной части.

Кроме того, ведутся работы по откачке воды на улице Ивановской. Всего в Пензе на сегодняшний день в противопаводковых мероприятиях задействовано 16 человек и семь единиц техники.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_neobkhodimo_likvidirovat_skoplenie_vody_v_kratchayshie_sroki/

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