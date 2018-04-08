Глава города поздравил пензенцев с Пасхой

«Для всех христиан Пасха — главное событие года. Она символизирует собой возрождение, обновление, радость, надежду и миролюбие, укрепляет нас в вере, дает мужество и силы, учит быть милосердными и благородными, заботиться об окружающих и помогать нуждающимся.

В нашем городе живут представители разных конфессий, но всех нас объединяет крепкая дружба и уважение к религиозным традициям друг друга. Я искренне верю, что в Сурском крае всегда будет царить мир и согласие, а Бог будет хранить нас и защитит от невзгод», — говорится в поздравлении.

Валерий Савельев пожелал пензенцам здоровья, счастья, мира, добра и благополучия, сообщает пресс-служба Пензенской городской Думы.